Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі під час візиту в Катеті, повідомляють грузинські ЗМІ.

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Грузія хоче у травні передати ЄС заповнений опитувальник

Гарібашвілі додав, що у Грузії мобілізували усі відомства, аби опитувальник від ЄС вдалося заповнити якомога швидше та передати колегам з Європи. Він також заявив, що у них немає проблем на цьому етапі й очікування позитивні. Документ мають на меті передати ЄС вже у травні.

Завдяки цим відповідям у Європейській комісії зможуть ухвалити рішення щодо того, чи готова Грузія отримати статус-кандидата на вступ до ЄС. Нагадаємо, країна отримала опитувальник 11 квітня. Цього ж дня документ отримала й Молдова.

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Цікаво, що Грузія подала заявку на вступ до ЄС слідом за Україною. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ 28 лютого 2022 року.

А вже 3 березня про свій намір стати частиною Європейського Союзу повідомила й Грузія.

Додамо, що алогічний крок зробили у сусідній Молдові. Це також сталося 3 березня.

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