Грузинские спецслужбы могли прослушивать дипломатов США, ЕС и Израиля

В открытом доступе 13 сентября появились документы, которые называют тайными записями Службы госбезопасности Грузии. Они содержат детали разговоров дипломатов ЕС, США, Израиля.

По данным издания, 3000 файлов, что якобы раскрывают слежения спецслужбы, касаются в основном духовенства и компромата на них.

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Однако там содержатся и разговоры журналистов, оппозиционеров, госслужащих и дипломатов. Некоторые из них уже подтвердили подлинность разговоров.

Что пишут другие СМИ

Телекомпания "Формула" сообщила, что в одном из документов отражены разговоры:

посла ЕС Карла Хартцеля с сотрудниками, где он говорит о встрече 9 октября 2020 года с представителями грузинского духовенства;

посла с одним из сотрудников, в которой они обсуждают ситуацию в Грузинской православной церкви;

помощника посла США Келли Дегнан с представителем МИД Грузии, где также обсуждается встреча 9 октября;

посла Израиля Рада Гидора с протоиереем Георгием Звиададзе об антисемитских заявлениях митрополита Иоанна Гамрекели и других представителей духовенства.

Телекомпания "Мтавари архи" информирует, что среди записей есть внутренние разговоры из посольства США, в частности комуникатора посольства Кэтрин Швейцер и сотрудника по политическим вопросам относительно съемок видео ко Дню независимости.

Некоторые записи похожи на разговоры представителей посольств Эстонии и Германии.

Действующая власть обвинила оппозицию

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили после появления документов в открытом доступе сначала обвинил крупнейшую оппозиционную силу "Единое национальное движение".

Я не говорю, что это оппозиция записывает разговоры и распространяет файлы, но они стоят за всей этой фальсификацией. Мы понимаем, что вся эта кампания, направленная против церкви и правительства, теперь еще и против дипломатов, служит узким партийным интересам,

– сказал он.

Впоследствии чиновник предположил, что к утечке могли быть причастны предыдущий премьер Георгий Гахария и тогдашний заместитель главы СГБ Александр Ходжеванишвили.

В свою очередь Гахария в телеэфире опроверг, что как премьер владел информацией о подобных прослушиваниях, хотя получал данные от Службы госбезопасности.

Прокуратура Грузии уже начала расследование по факту утечки секретных записей.