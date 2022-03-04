Грузины готовы возвращать свои земли: призывают начать наступление на Абхазию

Грузины готовы возвращать свои земли, захваченные Россией. Речь идет об Абхазии и Самачабло (Шида КартлИ).

На обращении грузинские воины, получившие боевой опыт на войне в Украине, призывают начать наступление на Абхазию и Самачабло (Шида Картли).

Внимание Война России против Украины: опровергаем фейки оккупантов – обновлено

Да держать! Восстановление территориальной целостности Грузии – поддерживаем. Сейчас уникальный шанс для всех народов вернуть то, что украли у них россияне

– записали обращение грузины.

Напомним, что грузины массово вышли на акции против властей , которые не поддержали наше государство. Граждане требуют отставки властей. Также известно, что из Грузии в Украину отправились сотни добровольцев , которые присоединятся к украинской армии, чтобы остановить агрессора.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!