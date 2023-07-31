В Грузию прибыл лайнер с пропагандистами Кремля: местные достойно встретили, их начали задерживать

В Батуми утром 31 июля снова прибыл круизный лайнер Astoria Grande. На его борту находились российские туристы и пропагандисты из RU.TV.

Грузины их встретили протестом. В грузинском порту собрались студенты, активисты и оппозиционеры.

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Что известно о протесте грузин

Лайнер с россиянами на борту 29 июля отправился по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбу – Сочи. Утром 31 июля снова прибыл в Батуми. Корабль в Грузии был встречен акцией протеста.

Утром (31 июля – 24 Канал) в батумском порту собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. На месте установлены металлические ограждения, усилены меры безопасности. Задержаны до 10 участников протеста,

– заявило издание.

Также по их данным, на борту лайнера Astoria Grande находятся пропагандисты телеканала RU.TV, поддерживающие войну в Украине и российского диктатора Владимира Путина.

Издание "Батумелеби" написало, что протест в Батумской гавани начался еще в полночь 31 июля. Полиция якобы по "мнению безопасности" не допускала к месту протеста участников акции. Именно поэтому они пытались прорвать полицейские заграждения и проникнуть на территорию порта.

Столкновения в порту Батуми: смотрите видео

По данным издания, полиция задержала не менее двух человек.

Главное требование, выдвигаемое участниками – отмена швартовки корабля с российскими туристами в батумском порту.

Что этому предшествовало