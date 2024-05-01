Густой дым видно отовсюду: на оккупированной Луганщине вспыхнул грузовик россиян с боеприпасами

На оккупированных территориях у россиян нет спокойной жизни. В частности, паблики распространяют кадры из Должанска, на которых видно военный грузовик в огне.

Расположен город в Луганской области, до 2016 года он назывался Свердловск. О возгорании грузовика захватчиков в районе населенного пункта информирует 24 Канал со ссылкой на анонимные телеграм-каналы.

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Горят боеприпасы врага в Должанске

Соответствующее сообщение появилось на информационных ресурсах в среду вечером, 1 мая. Из кадров в сети можно предположить, что горит не просто транспортное средство, а грузовик, которым россияне перевозили боеприпасы.

Горит вражеский грузовик с боеприпасами на Луганщине: смотрите видео с телеграм-каналов

На видео видно, как густой столб дыма постоянно поднимается, его видно из разных уголков. Вспыхнул грузовик не в самом городе, а, очевидно, за его пределами, ведь на кадрах можно заметить поле, деревья и кусты.

Вспыхнуло транспортное средство оккупантов в районе Должанска: смотрите видео с телеграм-каналов

Должанск оккупирован с 2014 года и входит в состав так называемой "ЛНР". В 2016 году Верховная Рада переименовала ряд захваченных врагом населенных пунктов, среди них – Свердловск, который теперь и является Должанском. Основали город в 1938 году на берегу реки Должик. Советская власть назвала Свердловском в честь большевистского функционера Якова Свердлова, которого связывают с организацией политики расказачивания – уничтожения казачества, что в начале XX века все еще существовало.

Расположен Должанск в юго-восточной части Луганской области. В соответствии с украинским законодательством считается самым восточным районным центром нашего государства. По состоянию на 2019 год в городе проживало более 63 тысяч человек, по данным Государственной службы статистики Украины.

Расположение Должанска в Луганской области: смотрите на карте от Google maps

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Вспомним до этого, что 1 мая также в оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв. Петр Андрющенко, советник украинского мэра, сообщил о работе ПВО в районе поселка Сартана и указал, что в сторону Ростова пролетел объект, похожий на ракету.