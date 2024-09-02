В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны России

Во временно оккупированном Крыму заметили военные грузовики с номерами министерства обороны России. Они передвигались по дорогам Керчи.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств вооруженных сил России, машины 12-го управления обозначаются кодом 39.

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Очевидцы заметили военные грузовики с номерами 12-го управления ГУМО России

Во временно оккупированном Крыму заметили военные грузовики с номерами 12-го управления Главного управления министерства обороны России. Они передвигались по дорогам Керчи и Керченского полуострова.

Номерные знаки таких авто обозначаются кодом 39.

Датой основания 12-го главного управления минобороны России считается 4 сентября 1947 года, когда был создан Специальный отдел Генерального штаба (ГШ) – первое подразделение в ВС СССР, который занимался реализацией советского атомного проекта и обеспечением ядерных испытаний.

12-е главное управление минобороны России отвечает за поддержку, развитие и эксплуатацию ядерного арсенала российских вооруженных сил, включая обеспечение ядерной безопасности, физическую защиту и антитеррористическую устойчивость. Кроме того, осуществляет контроль над проведением ядерных испытаний на Земле и в прилегающем космическом пространстве.



Военный транспорт "ядерного" управления минобороны России / RFE

В состав 12-е главное управление также входят служба специального контроля. Она следит за ядерными испытаниями в других странах.

К слову, в августе этого года ВСУ впервые применили отечественную ракету-дрон "Паляница" по военному объекту в Крыму.