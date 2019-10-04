Грузовик с маршруткой столкнулись под Львовом: много пострадавших

На Львовщине грузовик столкнулся с маршруткой. В результате ДТП по меньшей мере 10 человек пострадали.

По информации пресс-службы Нацполиции во Львовской области, столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и маршрутный автобус БАЗ.

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ДТП произошло на автодороге Львов – Шегини между селом Зымна Вода и Конопница, что в Пустомытовском районе Львовской области. Приблизительное время аварии – 16:15 4 октября.

В результате инцидента по меньшей мере 10 человек пострадали. В частности, по состоянию на 17: 30, такому количеству оказывали помощь медики.

Последствия столкновения маршрутки и грузовика на Львовщине

Кроме врачей, на месте также работали правоохранители. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ДТП и личности всех ее участников. Кроме того, решают вопрос об открытии уголовного производства.

Какие еще громкие ДТП случались недавно в Украине

Минимум три резонансных ДТП с участием грузовиков и пассажирских автобусов произошли в Украине в конце сентября. Так, 23 числа вблизи Одессы автоцистерна столкнулась с переполненным автобусом, в результате чего по меньшей мере 9 человек погибли.

За несколько дней, 22 сентября, в Житомирской области на трассе Киев – Чоп водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус. На месте автокатастрофы погибли 9 человек.

А уже 28 числа вблизи города Жашков Черкасской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в салоне которого находились 10 человек. Впоследствии один из пассажиров маршрутки умер.