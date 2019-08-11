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      Грузовик врезался в "скорую" в Днепре: много пострадавших – фото

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      В Днепре грузовик врезался в "скорую", пострадали 5 человек
      В Днепре грузовик врезался в "скорую", пострадали 5 человек / Telegram 24 канала

      В Днепре автомобиль скорой помощи столкнулся на перекрестке с грузовиком. В ДТП пострадали 5 человек, а в момент аварии в карете "скорой" находился пассажир в критическом состоянии.

      Водитель грузовика ехал на зеленый свет и не уступил "скорой", об этом сообщили в Нацполиции в Днепропетровской области.

      Обратите внимание: Пассажиры микроавтобуса из Станицы Луганской попали в жуткое ДТП в Счастье: много пострадавших

      Так, авария произошла вечером 10 августа на пересечении улиц Байкальской и Образцова. "Скорая" ехала на красный свет с сигналами и проблесковыми маячками.

      ДТП у Дніпрі
      Место ДТП в Днепре

      ​​Telegram 24 канала сообщает, что в результате столкновения пострадали пять человек – водитель, двое врачей "скорой", больная, которую везли в больницу и ее родственница.

      ДТП у Дніпрі
      Грузовик врезался в "скорую" в Днепре

      Отметим, недавно масштабное ДТП произошло на Житомирщине вблизи села Тетеревка. Там столкнулись микроавтобус и автомобиль BMW. Водитель и 21 пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Днепра Аварии и ДТП Полиция
      Источник: 24 канал
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