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      Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибки в определении суда

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      Юрий Грымчак
      Юрий Грымчак / Фото из открытых источников

      Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака оставили в Черниговском СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

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      В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что у них другое лицо, а не указанное в определении, но есть исправления и они скоро вступят в силу, поэтому сейчас отпускать никого не будут,
      – отметила Матяш.

      По словам адвоката Грымчака, тюремщики "установили, что и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это одна и та же человек".

      В прокуратуре отмечают, что описка в постановлении суда не может быть причиной увольнения Грымчака из СИЗО.

      Прокурор Денис Иванов напомнил, что техническую описку, согласно УПК, суд вправе исправить по собственной инициативе или по заявлению другого участника дела, и сделала сторона обвинения, сообщает Громадське.

      Грымчака конвоировали днем ​​в субботу, 17 августа 2019 года, после решения суда об исправлении ошибки в постановлении об аресте.

      16 августа суд избрал Грымчаку меру пресечения. Согласно постановлению, чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить рисками его бегства, уничтожения доказательств. Правда, перед судебным заседанием ГПУ просила арестовать Грымчака с альтернативой залога в 12 миллионов гривен.

      Заметим, что в своем решении суд допустил ошибку, указав неправильное отчество чиноника – Михайлович вместо Николаевич. Днем 17 августа состоялось очередное заседание суда по этому инциденту. В итоге суд признал, что в документах прокуратуры была ошибка, и постановил ее исправить. Также суд постановил оставить Грымчака в СИЗО на 60 дней с возможностью выйти под залог в 6 миллионов гривен.

      В чем подозревают Юрия Грымчака?Вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержализаместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером в 480 тысяч долларов. Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

      В НАБУ уточнили, что Грымчак дважды предлагал свои услуги представителю частного предприятия. Он должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Эти участки относятся к памятникам культурного наследия. В Министерстве культуры Украины опровергают всю информацию о причастности к делу Грымчака.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Гримчак Задержание Юрия Грымчака
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