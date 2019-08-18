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      Гримчака залишили у СІЗО попри помилки в ухвалі суду

      12 Читать новость на русском
      Юрій Гримчак
      Юрій Гримчак / Фото з відкритих джерел

      Підозрюваного у шахрайстві заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака залишили у Чернігівському СІЗО попри помилку в ухвалі суду від 16 серпня.

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш.

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      У Чернігівському СІЗО сказали, що їм відомо, що в них інша особа, ніж зазначено в ухвалі, але є виправлення і вони набудуть скоро сили, тому наразі відпускати нікого не будуть,
      – зазначила Матяш.

      За словами адвоката Гримчака, тюремники "встановили, що й Михайлович і Миколайович народилися в один день в одному місці, тому є підстави вважати, що це одна й та сама людина".

      У прокуратурі зазначають, що описка в постанові суду не може бути причиною звільнення Гримчака з СІЗО.

      Прокурор Денис Іванов, нагадав, що технічну описку, згідно з КПК, суд вправі виправити за власною ініціативою або за заявою іншого учасника справи, що і зробила сторона звинувачення, повідомляє Громадське.

      Гримчака конвоювали вдень у суботу, 17 серпня 2019 року, після рішення суду про виправлення помилки в постанові про арешт.

      16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід. Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. На думку суду, більш м’який запобіжний захід не допоможе запобігти ризиками його втечі, знищення доказів тощо. Щоправда, перед судовим засіданнямГПУ просила арештувати Гримчака з альтернативою застави у 12 мільйонів гривень.

      Зауважимо, що у своєму рішенні суд припустився помилки, вказавши неправильне по батькові чиноника – Михайлович замість Миколайович. Удень 17 серпня відбулося чергове засідання суду щодо цього інциденту. У підсумку суд визнав, що у документах прокуратури була помилка, та постановив її виправити. Також суд ухвалив залишити Гримчака у СІЗО на 60 днів з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

      У чому підозрюють Юрія Гримчака?Увечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його помічника на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

      У НАБУ уточнили, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства. Він мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини. У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.

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      Теги: Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Новини України Новини політики
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