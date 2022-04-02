В ГСЧС показали, как очищают Ирпень от мин и боеприпасов

2 апреля 2022 , 22:04
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Источник:

ГСЧС

Вооруженные Силы Украины очистили Киевскую область от оккупантов. Теперь территорию мин и боеприпасов очищают спасатели. Они показали, как работают в Ирпене.

Изъято 643 взрывоопасных предмета.

В течение 2 апреля работники ГСЧС обследовали территорию города Ирпень, где велись боевые действия. Спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета.

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В ГСЧС отметили, что продолжают расчищать территорию Киевской области после российских оккупантов.

2 апреля спасателями Киевщины была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов. Работы по расчистке территории области продолжаются,
 – говорится в сообщении.

В ГСЧС показали, как очищают Ирпень / Фото ГСЧС

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Автор: Михайло Гема