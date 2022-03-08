ГСЧС получила 14 спасательных автомобилей и 2 гумконвоя

Украинские спасатели сражаются с последствиями атак российских убийц. Для увеличения эффективности был налажен механизм координации и транспортировки международной помощи.

Зарубежные партнеры 7 марта передали 14 пожарно-спасательных автомобилей. Кроме этого, ГСЧС получила 2 автомобиля гуманитарной помощи с пожарно-спасательным имуществом.

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"С начала войны для ГСЧС передали 41 автомобиль, 41 железнодорожный вагон и 3 самолета с гуманитарными грузами, а также 91 специальный спасательный автомобиль", – написали спасатели.

Украинские спасатели получают помощь: смотрите видео

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Текст публикации телеграм-канала ГСЧС

Налажен механизм координации и транспортировки международной помощи.

Так, в течение 7 марта от иностранных партнеров получено 14 пожарно-спасательных автомобилей, 2 автомобиля гуманитарной помощи с пожарно-спасательным имуществом.

С начала войны для ГСЧС переданы, 41 автомобиль, 41 железнодорожный вагон и 3 самолета с гуманитарными грузами, а также 91 специальный спасательный автомобиль.

Спасибо нашим международным партнерам! Вместе к победе!