Звонок из-за границы: украинские спасатели помогли спасти мужчину в польских горах
- Украинские спасатели получили международный вызов от гражданина Польши, чей телефон подключился к украинской сети из-за особенностей мобильной связи.
- ГСЧС Украины координировали действия с польскими коллегами для спасения пострадавшего, а польская служба GOPR оказала первую помощь на месте.
- Сотрудничество между украинскими и польскими спасателями подчеркивает важность международной координации в чрезвычайных ситуациях.
На Львовщине Служба 112 получила неожиданный международный вызов: гражданин Польши, травмировав ногу на горе Галич, позвонил за помощью – но не к польским спасателям, а к украинским. Из-за особенностей мобильной связи в приграничной местности его телефон подключился к украинской сети.
Украинские спасатели начали координированные действия с польскими коллегами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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ГСЧС Украины спасали поляка
Информацию оперативно передали в ГСЧС во Львовской области. Спасатели уточнили координаты, состояние пострадавшего и уровень заряда телефона, после чего начали координацию с польскими коллегами, с которыми уже имеют налаженное сотрудничество.
В Киеве представители ГСЧС с международным отделом организовали официальный канал связи с Польшей, чтобы оперативно передать данные и координировать действия. Важную роль в спасении сыграл и директор горных проводников "Ровинь", который уточнил местонахождение травмированного мужчины.
Польская горная спасательная служба GOPR, получив информацию из Украины, быстро отправилась на поиски. Они обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии, оказали первую помощь и спустили к подножию горы, где его уже ждали медики.
"Эта история – о совместной ответственности, о силе единства в чрезвычайных ситуациях. О том, как важно слышать друг друга, даже когда между нами – государственные границы. И, самое главное, – о том, что человеческая жизнь всегда должна быть на первом месте", – отметили в ГСЧС.