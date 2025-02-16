Очередное спасение на льду: на Днепре в Каневе от берега откололась льдина с 3 рыбаками

На фоне усиления морозов в Украине увеличилось количество инцидентов на льду. Так, в воскресенье, 16 февраля, в Черкасской области ГСЧС удалось спасти со льда еще несколько человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

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Что известно о нынешних инцидентах на льду в Черкасской области

Сообщается, что на реке Днепр в Каневе от берега откололась льдина с тремя рыбаками. К счастью, спасатели оперативно прибыли на место. С помощью лодки мужчин доставили на берег – медицинской помощи спасенные не нуждались.

В Каневе со льда спасли трех рыбаков / фото ГСЧС

Незадолго до этого в ГСЧС рассказали о еще одном случае. Он произошел в этот же день в Черкасской области. Недалеко от села Топиловка, откололась льдина, на которой также оказались три человека: 14-летний подросток и двое взрослых (21 и 41 год).

Расстояние до берега составляло около 200 метров. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и с помощью специального оборудования сняли людей с льдины и доставили их на берег,

– рассказывают спасатели.

Спасение черкасцев со льда возле села Топиловка / фото ГСЧС

В ГСЧС призывают быть осторожными на воде, ведь опасность ледяных покрытий остается актуальной в холодный период. Лед коварный и опасный.