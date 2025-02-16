Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
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Що відомо про нинішні інциденти на кризі на Черкащині
Повідомляється, що на річці Дніпро в Каневі від берега відкололася крижина з трьома рибалками. На щастя, рятувальники оперативно прибули на місце. За допомогою човна чоловіків доставили на берег – медичної допомоги врятовані не потребували.
У Каневі з криги врятували трьох рибалок / фото ДСНС
Незадовго до цього у ДСНС розповіли про ще один випадок. Він стався цього ж дня на Черкащині. Неподалік села Топилівка, відкололася крижина, на якій також опинилися троє людей: 14-річний підліток і двоє дорослих (21 та 41 рік).
Відстань до берега складала близько 200 метрів. Рятувальники оперативно прибули до місця події і за допомогою спеціального обладнання зняли людей із крижини та доставили їх на берег,
– розповідають рятувальники.
Порятунок черкасців з криги біля села Топилівка / фото ДСНС
У ДСНС закликають бути обережними на воді, адже небезпека крижаних покриттів залишається актуальною в холодний період. Лід підступний та небезпечний.