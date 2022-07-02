Ищут семью: спасатели показали пушистиков, спасенных в Сергеевке
Источник:ГСЧС Одесской области
Украинские спасатели героически спасают Украину от российских захватчиков. Для ГСЧС каждая жизнь важна. На этот раз, во время атаки на Одесчину, из разрушенной многоэтажки им удалось вытащить собачку, которой сейчас ищут новый дом.
Спасатели пытаются спасти каждую жизнь
В ГСЧС подчеркнули, что для украинцев важна каждая жизнь. Это еще одна разница между нами и циничным соседом.
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Мы в корне отличаемся от них! Украинцы ценят каждую жизнь, российские подонки – обесценили целую нацию,
– говорится в сообщении.
В управлении опубликовали видео момента, как спасатель выносит из разрушенного дома маленького щенка.
"Спасена жизнь при ликвидации последствий ракетного удара", – подписали видео спасатели.
Спасенные после ракетного удара животные ищут семью
Спасатели до сих пор работают на месте взрыва и пока имеют возможность присмотреть за спасенной собачкой. У него, к слову, появился компаньон – котенок, которого тоже удалось спасти из-под завалов. Животным нужен новый дом, спасатели просят неравнодушных забрать четвероногих к себе.
– отметили спасатели и опубликовали милые фото.
Обстрел Одесской области: коротко
- В ночь на 1 июля россияне тремя ракетами атаковали село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
- Ракеты Х-22 запустили из самолетов Ту из акватории Черного моря.
- Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. Число погибших в результате атаки возросло до 21, еще 39 человек – пострадали.
- Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что за 8 – 10 минут до взрыва в области была объявлена воздушная тревога. Однако ни один из жителей многоэтажки, куда попала ракета, не пошел в укрытие.
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