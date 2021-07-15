"Применить всю возможную силу": Guardian опубликовала документы Кремля о помощи Трампу
Источник:Guardian
Издание Guardian опубликовало документы, которые якобы подтверждают заинтересованность Кремля в победе Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.
Газета не рассекречивает, откуда получила документы. Однако в материале говорится, что их приняли во время встречи с членами Совета Безопасности еще в январе 2016 года. По данным издания, документы подписал лично Владимир Путин.
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Участники заседания согласились, что правительство Трампа поможет обеспечить стратегические цели Москвы. В частности, "социальный беспорядок" в США.
Кроме того, в так называемых "документах Кремля" говорилось, что для победы Трампа необходимо приложить все возможные усилия. Сразу 3 российским спецслужбам приказали найти способы, как поддержать кандидата в президенты.
Самого Трампа в документах охарактеризовали как "психически нестабильного, импульсивного, неуравновешенного человека с комплексом неполноценности".
Победа Трампа на выборах: главное
- В 2016 году Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Он набрал 276 голосов избирателей. Главной соперницей Трампа на выборах была Хиллари Клинтон.
- Тогда политик заявила, что к ее поражению приложился президент России Владимир Путин. По словам Клинтон, он обиделся на нее из-за слов о фальсификации выборов в России.
- Политик заметила, что именно Путин был инициатором хакерских атак, которые имели целью "подорвать демократию США".
- Экс-посол США в России Майкл Макфол тогда заявил, что "Путин и Трамп объединяются, чтобы поливать грязью американцев".