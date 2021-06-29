Не факт, что Россия даст деньги, – Губаревич о выходе Беларуси из "Восточного партнерства"

В Беларуси заявили о выходе из программы Евросоюза "Восточное партнерство". Однако последствия политики, которая ориентирована на Россию, могут быть неожиданными для режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказал лидер движения "За Свободу" Юрась Губаревич. По его словам, гарантий того, что Кремль в дальнейшем будет помогать Беларуси финансово – нет.

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"Для Лукашенко дружба и сотрудничество с другими странами всегда базировалось на одном простом принципе – "Сколько дадите денег". От Евросоюза режим Лукашенко не получал почти никаких денег в рамках программы "Восточного партнерства", – сказал Губаревич.

Что может ждать Беларусь после выхода из программы

Белорусская дипломатия не научилась использовать соответствующую программу как канал коммуникации и донесения позиции, добавил лидер движения "За Свободу". Он отметил, что приостановка членства в "Восточном партнерстве" вряд ли приведет к серьезным изменениям – программы сотрудничества де-факто были заморожены.

Не факт, что Россия даст какие-то деньги. Конечно, прямая зависимость только от России ставит режим Лукашенко в безвыходное положение,

– считает Юрась Губаревич.

Изменения, по его словам, могут произойти только после того, как внутри Беларуси начнутся реформы, на что намекает и официальный Кремль.

"Предложение провести конституционную реформу как выход из кризиса, который сложился после президентских выборов, прозвучало еще осенью 2020 года на встрече Лукашенко и Владимира Путина. Однако видно, что Лукашенко не спешит исполнять обязанности перед теми, кто ему еще продолжает давать деньги", – пояснил Губаревич.

Юрась Губаревич о заявлении Беларуси по "Восточному партнерству": смотрите видео

Выход Беларуси из "Восточного партнерства": кратко