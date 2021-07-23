Губернатор Якутии нашел "украинский след" в ужасных пожарах в России

Губернатор Якутии Айсен Николаев в эфире программы главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева рассказывал о масштабах пожаров в регионе и борьбе с ними. Но и здесь не обошлось без традиционных обвинений в сторону Украины.

Соловьев провел 4-часовой прямой эфир, в котором Украина упоминали чуть не каждую минуту. Говорили о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2", о генпрокуроре Ирине Венедиктовой и о том, что Украина якобы марионетка США. Казалось бы, уже в теме пожаров в Якутии нас не вспомнят, но и здесь нашли причину.

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В чем обвиняют украинцев

Губернатор Якутии убеждал зрителей, что власть, спасатели и добровольцы эффективно противодействуют пожарам, однако есть те, кто подстрекает людей. Политик убежден, что это именно украинцы почему-то пытаются дестабилизировать ситуацию в российском регионе.

Когда дым от пожаров пришел в Якутск, население заволновалось, появились подстрекатели и паникеры которые стали кричать, что все плохо. Причем, много IP-адресов украинцев, которые и близко к нам отношения не имеют, но зато кричат ​​"Долой губернатора, долой Путина",

– рассказывал Николаев.

На это главный кремлевский пропагандист ответил, что в Украине "работают целые диванные войска".

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