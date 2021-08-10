Губернатор Нью-Йорка подал в отставку из-за обвинений в домогательствах – Голос Америки

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подал в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах, а также отчета прокуратуры, который это подтвердил. Его действия были направлены против нескольких работниц правительства штата.

Куомо продолжает отрицать вину и отвергает все обвинения. Объятия и поцелуи он объяснил своим темпераментом и дружественным отношением к женщинам.

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США отреагировали на срыв богослужения

США поддержали верующих Православной церкви Украины в оккупированном Крыму, где российские силовики сорвали воскресную службу в монастыре. Богослужение якобы нарушало российское законодательство.

США всегда будут поддерживать свободу вероисповедания, свободного от внешнего воздействия. Позвольте людям свободно молиться,

– говорится в заявлении посольства США в Украине.

В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что готовят пакет санкций против тех, кто преследует ПЦУ на оккупированном полуострове.

Режим Лукашенко привлекут к ответственности

США намерены привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за атаки на демократию, права человека, транснациональные репрессии и коррупцию. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Советник также отметил непоколебимую поддержку США безопасности Эстонии и других союзников НАТО.

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В Афганистане растет напряжение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что ситуация в стране стремительно ухудшается. Он призвал Талибан немедленно прекратить наступление и начать переговоры относительно политического урегулирования ситуации.

В течение 3 дней в Катаре продолжаются переговоры насчет Афганистана. Уже 11 августа американский представитель встретится с коллегами из Китая, Казахстана, Пакистана, России и ООН.

Канада открыла границу для американцев

Канада впервые с марта 2020 года разрешила пересекать наземную границу гражданам США, которые полностью вакцинировались от коронавируса.

Оттава открыла американцам возможность путешествовать даже несмотря на то, что количество заражений COVID-19 в США стремительно растет и уже превысило 115 тысяч новых случаев в день.

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Для того, чтобы попасть в Канаду, граждане США должны подтвердить вакцинацию и иметь отрицательный тест на коронавирус.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 10 августа: смотрите видео