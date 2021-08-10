Куомо продовжує заперечувати провину та відкидає усі звинувачення. Обійми та поцілунки він пояснив своїм темпераментом та дружнім ставленням до жінок.

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США відреагували на зрив богослужіння

США підтримали вірян Православної церкви України в окупованому Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у монастирі. Богослужіння начебто порушувало російське законодавство.

США завжди будуть підтримувати свободу віросповідання, вільного від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися,

– мовиться у заяві посольства США в Україні.

Водночас у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що готують пакет санкцій проти тих, хто переслідує ПЦУ на окупованому півострові.

Режим Лукашенка притягнуть до відповідальності

США мають намір притягнути режим Олександра Лукашенка до відповідальності за атаки на демократію, права людини, транснаціональні репресії та корупцію. Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

Радник також наголосив на непохитній підтримці США безпеки Естонії та інших союзників НАТО.

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В Афганістані зростає напруга

Спецпредставник США з Афганістану Залмай Халілзад заявив, що ситуація в країні стрімко погіршується. Він закликав Талібан негайно припинити наступ та почати переговори щодо політичного врегулювання ситуації.

Протягом 3 днів у Катарі тривають переговори щодо Афганістану. Вже 11 серпня американський представник зустрінеться з колегами з Китаю, Казахстану, Пакистану, Росії та ООН.

Канада відкрила кордон для американців

Канада вперше з березня 2020 року дозволила перетинати наземний кордон громадянам США, які повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Оттава відкрила американцям можливість подорожувати навіть попри те, що кількість заражень на COVID-19 у США стрімко зростає і вже перевищила 115 тисяч нових випадків на день.

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Для того, щоб потрапити в Канаду, громадяни США мають підтвердити вакцинацію та мати негативний тест на коронавірус.

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