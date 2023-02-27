Путину нельзя давать много времени: оппозиционер о готовности России к продолжительной войне

Западу нельзя тянуть с помощью Украины в борьбе против оккупантов. Россия будет падать в бездну во всех смыслах, но все равно будет адаптироваться к санкциям, искать разные пути ввоза запрещенных товаров и т.д.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что чем дольше идет война, тем больше времени у российского диктатора Владимира Путина на адаптацию экономики и перестройку военно-промышленного комплекса.

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Западу нельзя "тормозить"

Как подчеркнул Гудков, к Украине вообще нет никаких претензий. Военные отважно уничтожают оккупантов и воюют за весь мир против России. Но вот к Западу есть вопросы. России нельзя уделять много времени даже несмотря на санкции и международную изоляцию.

Затягивание войны идет Путину на руку. Некоторые товары уже появляются. Да, они могут быть несколько дороже. Появляются легальные-нелегальные каналы и способы обходить некоторые ограничения,

– отметил Гудков.

По его словам, Россия будет в глубочайшей яме. Но Путин будет все равно падать вниз и угрожать всем ядерным оружием. Украине нужно больше помогать.

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