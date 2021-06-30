Путин понимает, успешная Украина – это конец его власти, – Гудков
Источник:24 канал
Для Владимира Путина важно, чтобы Украина не была успешной. Иначе россияне поймут, что ситуация может быть не такой, как им это навязывают.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в программе "Что это было". И также подчеркнул, что с Россией невозможно чего-то достичь в переговорах.
Читайте также Путина беспокоит "военное освоение Украины"
У Путина задача, чтобы Украина была неуспешной, – Гудков
Экс-депутат Госдумы считает, что Украине нужно поддерживать отношения с Россией только на определенном дипломатическом уровне, чтобы эскалация была по крайней мере контролируемой. К тому же не нужно обижаться или сильно реагировать на новые заявления Кремля.
Украинским властям не нужно бегать за Путиным и добиваться какой-то встречи. Потому что в этом нет смысла. Оппозиционер добавил, у президента России задача, чтобы Украина была неуспешной. Ведь сейчас есть 2 диалога:
- Украина выбрала европейский путь;
- Путин движется в сторону Северной Кореи.
Поэтому Путин понимает, успешная Украина – конец его власти. Почему я всегда желаю ей успеха? Потому что осознаю, если здесь будет все хорошо, то граждане России увидят – можно и по-другому,
– пояснил Гудков.
По его словам, успешная Украина покажет россиянам, что есть вменяемая правильная альтернатива. Поэтому глава Кремля уже будет неактуальным.
Интервью с Дмитрием Гудковым: смотрите видео
Последние заявления об Украине, которыми отметился Путин
- Президент России 30 июня провел "прямую телефонную линию" с россиянами. Он заявил, что все вопросы Украины решаются не в Киеве, а с Владимиром Зеленским говорить нет смысла.
- Путин вновь подчеркнул, что русские и украинцы – это один народ. Именно поэтому Украину не вносят в список "недружественных государств".
- Его также беспокоит, что территорию нашей страны осваивают иностранные военные. Мол, их действия касаются жизненных интересов России.