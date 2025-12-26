Россияне якобы захватили командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе: что не так с этим видео

Недавно россияне опубликовали видео якобы захвата командно-наблюдательного пункта одного из украинских подразделений в центре Гуляйполя. На самом же деле эти кадры напоминают постановку.

Настоящее ли видео россиян?

Павел Нарожный объяснил, что видео россиян выглядит как нечто "из области фантастики".

По его словам, в начале полномасштабного вторжения действительно были случаи, когда к врагу попадали незапароленные телефоны, планшеты и ноутбуки.

Однако сейчас в армии за этим внимательно следят.

Если просто на полигоне офицеры проверяют телефоны рядовых, не говоря уже о высшем составе, и если встретят солдата, у которого не выставлен "режим самолетика", где нет пароля, то за это может "влететь" выговор материальный и нематериальный. Поэтому это все из области фантастики...

– сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что таким образом россияне пытаются давить на украинское общество.

С чего все началось?