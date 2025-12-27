Ситуация довольно сложная: в Силах обороны Юга рассказали, где сильно активизировался враг

В течение последних нескольких дней противник довольно сильно увеличил свою огневую и штурмовую активность на Юге. Количество ударов дронами-камикадзе и авиационными бомбами также растет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что враг пытается взять под контроль населенный пункт Гуляйполе. Активизация оккупантов продолжается уже несколько недель.

Куда нацелился враг в Запорожье?

Кроме Гуляйполя, противник давит на еще несколько населенных пунктов, расположенных поблизости. Штурмовые действия продолжаются у Степногорска, также открываются и активизируются новые направления. Это Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Малые Щербаки.

Кроме того, традиционно высокая вражеская огневая и штурмовая активность на Александровском направлении. В течение 26 декабря там насчитали более 20 штурмовых действий, были дни, когда их было более 60.

"Враг атакует наши позиции по всей линии фронта на этом направлении. То есть на юге ситуация довольно сложная", – отметил Владислав Волошин.

Как враг накапливает резервы?

Оккупанты активизировались не только сейчас. Еще осенью начались активные боевые действия на этом направлении. Понемногу россияне увеличили количество сил и средств, продолжают наращивать и подтягивать резервы, постоянно проводят перегруппировку.

Силы, которые участвовали в боях, отходят на восстановление. Оно происходит в учебных центрах и на полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также в оккупированном Крыму.

Противник пытается увеличить количество своей огневой активности. Например, в начале и в середине осени он применял на Юге до тысячи дронов-камикадзе, нанося ими удары. Сейчас мы фиксируем 2000 – 2200 ударов в сутки,

– подчеркнул спикер Сил обороны Юга Украины.

То же самое можно сказать об авиаударах. Сейчас оккупанты наносят по 10 – 15 ударов КАБами в сутки. Используют управляемые авиационные бомбы, неуправляемые авиационные ракеты. Также враг существенно увеличил количество артиллерии.

Россия продвигается возле Гуляйполя: что произошло?