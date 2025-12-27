Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, зауваживши, що ворог намагається взяти під контроль населений пункт Гуляйполе. Активізація окупантів триває вже кілька тижнів.

Куди націлився ворог на Запоріжжі?

Окрім Гуляйполя, противник тисне на ще декілька населених пунктів, які розташовані поблизу. Штурмові дії продовжуються біля Степногірська, також відкриваються та активізуються нові напрямки. Це Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малі Щербаки.

Крім того, традиційно висока ворожа вогнева й штурмова активність на Олександрівському напрямку. Упродовж 26 грудня там нарахували понад 20 штурмових дій, були дні, коли їх було понад 60.

"Ворог атакує наші позиції по всій лінії фронту на цьому напрямку. Тобто на півдні ситуація доволі складна", – наголосив Владислав Волошин.

Як ворог накопичує резерви?

Окупанти активізувалися не лише зараз. Ще восени почалися активні бойові дії на цьому напрямку. Потрохи росіяни збільшили кількість сил і засобів, продовжують нарощувати й підтягувати резерви, постійно проводять перегрупування.

Сили, які брали участь у боях, відходять на відновлення. Воно відбувається у навчальних центрах і на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, а також в окупованому Криму.

Противник намагається збільшити кількість своєї вогневої активності. Наприклад, на початку і в середині осені він застосовував на Півдні до тисячі дронів-камікадзе, завдаючи ними ударів. Зараз ми фіксуємо 2000 – 2200 ударів на добу,

– підкреслив речник Сил оборони Півдня України.

Те ж саме можна сказати про авіаудари. Зараз окупанти завдають по 10 – 15 ударів КАБами на добу. Використовують керовані авіаційні бомби, некеровані авіаційні ракети. Також ворог суттєво збільшив кількість артилерії.

Росія просувається біля Гуляйполя: що сталося?