Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что враг пытается взять под контроль населенный пункт Гуляйполе. Активизация оккупантов продолжается уже несколько недель.
Куда нацелился враг в Запорожье?
Кроме Гуляйполя, противник давит на еще несколько населенных пунктов, расположенных поблизости. Штурмовые действия продолжаются у Степногорска, также открываются и активизируются новые направления. Это Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Малые Щербаки.
Кроме того, традиционно высокая вражеская огневая и штурмовая активность на Александровском направлении. В течение 26 декабря там насчитали более 20 штурмовых действий, были дни, когда их было более 60.
Что происходит возле Гуляйполя: смотрите на карте
"Враг атакует наши позиции по всей линии фронта на этом направлении. То есть на юге ситуация довольно сложная", – отметил Владислав Волошин.
Как враг накапливает резервы?
Оккупанты активизировались не только сейчас. Еще осенью начались активные боевые действия на этом направлении. Понемногу россияне увеличили количество сил и средств, продолжают наращивать и подтягивать резервы, постоянно проводят перегруппировку.
Силы, которые участвовали в боях, отходят на восстановление. Оно происходит в учебных центрах и на полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также в оккупированном Крыму.
Противник пытается увеличить количество своей огневой активности. Например, в начале и в середине осени он применял на Юге до тысячи дронов-камикадзе, нанося ими удары. Сейчас мы фиксируем 2000 – 2200 ударов в сутки,
– подчеркнул спикер Сил обороны Юга Украины.
То же самое можно сказать об авиаударах. Сейчас оккупанты наносят по 10 – 15 ударов КАБами в сутки. Используют управляемые авиационные бомбы, неуправляемые авиационные ракеты. Также враг существенно увеличил количество артиллерии.
Россия продвигается возле Гуляйполя: что произошло?
- Еще 19 декабря в DeepState написали, что в районе города критическая ситуация. Там сообщили о саботаже офицеров. Впоследствии стало известно, что россияне захватили командно-наблюдательный пункт батальона теробороны. Там остались компьютеры, документация и даже телефон без пароля.
- Офицер, который находился на КСП, рассказал, что противник зашел в их здание. Они вступили в бой и долгое время держали круговую оборону. Эвакуация не приехала, поэтому один из бойцов погиб от потери крови, а командир роты – сразу во время первого контакта с врагом.
- Военный убеждает, что всю секретную документацию, ноутбуки – уничтожили. Последний, кто выходил, должен был поджечь здание. Впрочем почему-то не сделал этого. Также забыли уничтожить несколько ноутбуков и телефон.
- Командир 1-го ОШП Дмитрий Филатов, который отвечает за оборону Гуляйполя, озвучил другую версию. По его словам, КСП захватили из-за паники личного состава и просчетов командиров подразделений. В тот день на КСП зашло только 3 оккупанта, военные якобы имели достаточно сил, чтобы их обезвредить.