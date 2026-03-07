ВСУ выгоняют врага из Днепропетровщины и Запорожья, – ISW
- Украинские силы достигли значительных успехов на юге, в частности, продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях, освободив 244 километров квадратных.
- Российские войска продвинулись на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
На фронте идут ожесточенные бои. Враг пытается прорываться вперед, но встречает сопротивление украинских защитников.
Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, ВСУ продвинулись на 3 направлениях, а оккупанты – на 2.
Где изменилась линия фронта?
Украинские силы недавно имели успех на Купянском направлении.
Геолокированное видео, опубликованное 5 марта, свидетельствует, что Силы обороны продвинулись в центральной части Купянска.
ВСУ прошли вперед на Купянском направлении / Карта ISW
Оккупанты тем временем прорвались вперед на Покровском направлении. Геолоцированные кадры за 5 марта показывают, что враг продвинулся в центральной части Родинского (на север от Покровска).
Оккупанты имели успех на Покровском направлении / Карта ISW
Россияне имели продвижение и на Гуляйпольском направлении.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 5 марта сообщил, что украинских позиций больше нет в селах Варваровка (север от Гуляйполя), Прилуки и Оленоконстантиновка (оба на северо-запад от города). Это может свидетельствовать о том, что российские войска вероятно захватили эти населенные пункты.
Что известно о наступлении ВСУ на юге?
Украинские войска недавно продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По оценке аналитиков, с 1 января 2026 года Силы обороны освободили 244 километров квадратных территории на этих направлениях Тогда как российские силы за этот же период захватили около 115 километров квадратных.
В то же время методика картографирования может занижать реальные масштабы украинского продвижения.
Последние сообщения и геолоцированные видео свидетельствуют, что украинские войска достигли заметных успехов:
- к югу от реки Волчья – в районах на юго-запад, юг и юго-восток от Александровки;
- на запад от реки Гайчур – в районах на север от Гуляйполя.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 6 марта сообщил, что ВСУ:
- вероятно закрепились в Терновом (юго-восток от Александровки);
- частично вытеснили российские войска из Березового (на юго-запад от Тернового);
- продвинулись к центру Новониколаевки (на юг от Березового).
Также, по его словам, украинские подразделения продвинулись дальше на юг в Новогригорьевку и дошли до Сладкого (оба населенных пункта – на юго-восток от Александровки и северо-восток от Гуляйполя).
Кроме того, Машовец сообщил, что ВСУ очистили от российских войск территории к западу от реки Гайчур. Это свидетельствует, что, вероятно, были освобождены Терноватое и Косовцево (на северо-запад от Гуляйполя).
Он также отметил, что российские заявления о захвате Рождественки являются неправдивыми.
По его данным, украинские войска также удерживают позиции в Цветковом (северо-запад от Гуляйполя), Криничном и Староукраинке (оба – на запад от Гуляйполя), где ранее считалось имели продвижение россияне.
Также Силы обороны удерживают позиции в центральной части Гуляйполя.
Геолоцированные кадры за 5 марта показывают, что украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Андреевки (юго-запад от Александровки).
Где продвинулись ВСУ на Юге / Карты ISW
Аналитики считают, что продвижению ВСУ на юге способствовали проблемы со связью у российских войск и слабо укрепленная их линия обороны.
Машовец также отметил, что украинские контратаки заставили российскую группировку "Восток" использовать часть своего оперативного резерва, что может сорвать подготовку России к возможному наступлению весной или летом 2026 года из района Гуляйполя в направлении Орехова или Запорожья. В результате российское командование может оказаться перед выбором: продолжать наступление на запад от Гуляйполя, или защищать свои линии снабжения к Гуляйполю от украинских контратак с севера.
Какова ситуация на фронте?
Российские военные похитили 19 украинских гражданских лиц из села Сопич (к северо-западу от Сум, возле международной границы). Это может свидетельствовать о том, что российские силы, вероятно, проникли на территорию всего населенного пункта.
Интенсивность боев в Харьковской области уменьшилась. Причины – перегруппировки российских войск для возможного наступления весной 2026 года, а также проблемы с управлением войсками из-за перебоев в связи после блокировки Starlink.
На Купянском направлении российские силы начали активнее использовать наземные беспилотные аппараты и тяжелые дроны-бомбардировщики. В последнее время усилили удары дронами типа Shahed по населенным пунктам на передовой, расположенных на расстоянии 20 – 30 километров от линии фронта.
На Славянском направлении оккупанты начали применять тяжелые дроны-бомбардировщики-гексакоптеры, подобные украинским беспилотникам Vampire.