ВСУ выгоняют врага из Днепропетровщины и Запорожья, – ISW

Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, ВСУ продвинулись на 3 направлениях, а оккупанты – на 2.

Где изменилась линия фронта?

Украинские силы недавно имели успех на Купянском направлении.

Геолокированное видео, опубликованное 5 марта, свидетельствует, что Силы обороны продвинулись в центральной части Купянска.

ВСУ прошли вперед на Купянском направлении / Карта ISW

Оккупанты тем временем прорвались вперед на Покровском направлении. Геолоцированные кадры за 5 марта показывают, что враг продвинулся в центральной части Родинского (на север от Покровска).

Оккупанты имели успех на Покровском направлении / Карта ISW

Россияне имели продвижение и на Гуляйпольском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 5 марта сообщил, что украинских позиций больше нет в селах Варваровка (север от Гуляйполя), Прилуки и Оленоконстантиновка (оба на северо-запад от города). Это может свидетельствовать о том, что российские войска вероятно захватили эти населенные пункты.

Что известно о наступлении ВСУ на юге?

Украинские войска недавно продвинулись на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По оценке аналитиков, с 1 января 2026 года Силы обороны освободили 244 километров квадратных территории на этих направлениях Тогда как российские силы за этот же период захватили около 115 километров квадратных.

В то же время методика картографирования может занижать реальные масштабы украинского продвижения.

Последние сообщения и геолоцированные видео свидетельствуют, что украинские войска достигли заметных успехов:

к югу от реки Волчья – в районах на юго-запад, юг и юго-восток от Александровки;

на запад от реки Гайчур – в районах на север от Гуляйполя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 6 марта сообщил, что ВСУ:

вероятно закрепились в Терновом (юго-восток от Александровки);

частично вытеснили российские войска из Березового (на юго-запад от Тернового);

продвинулись к центру Новониколаевки (на юг от Березового).

Также, по его словам, украинские подразделения продвинулись дальше на юг в Новогригорьевку и дошли до Сладкого (оба населенных пункта – на юго-восток от Александровки и северо-восток от Гуляйполя).

Кроме того, Машовец сообщил, что ВСУ очистили от российских войск территории к западу от реки Гайчур. Это свидетельствует, что, вероятно, были освобождены Терноватое и Косовцево (на северо-запад от Гуляйполя).

Он также отметил, что российские заявления о захвате Рождественки являются неправдивыми.

По его данным, украинские войска также удерживают позиции в Цветковом (северо-запад от Гуляйполя), Криничном и Староукраинке (оба – на запад от Гуляйполя), где ранее считалось имели продвижение россияне.

Также Силы обороны удерживают позиции в центральной части Гуляйполя.

Геолоцированные кадры за 5 марта показывают, что украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Андреевки (юго-запад от Александровки).

Где продвинулись ВСУ на Юге / Карты ISW

Аналитики считают, что продвижению ВСУ на юге способствовали проблемы со связью у российских войск и слабо укрепленная их линия обороны.

Машовец также отметил, что украинские контратаки заставили российскую группировку "Восток" использовать часть своего оперативного резерва, что может сорвать подготовку России к возможному наступлению весной или летом 2026 года из района Гуляйполя в направлении Орехова или Запорожья. В результате российское командование может оказаться перед выбором: продолжать наступление на запад от Гуляйполя, или защищать свои линии снабжения к Гуляйполю от украинских контратак с севера.

Какова ситуация на фронте?