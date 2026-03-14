Такое впервые, – Андрющенко заметил странные вражеские перемещения в сторону Гуляйполя
- Россияне массово завозят необычные бетонные укрытия на Гуляйпольское направление, что может свидетельствовать о подготовке защищенных позиций для операторов дронов.
- Морская пехота вернулась на север Донецкой области, что может указывать на подготовку к активизации наступательных действий.
На Гуляйпольском направлении россияне массово завозят необычные бетонные укрытия, что может свидетельствовать о подготовке защищенных позиций для операторов дронов. А на север Донецкой области вернулась морская пехота.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что это может быть сигналом о подготовке к активизации наступательных действий.
Готовят ли россияне новое наступление?
Несколько недель россияне свозили древесину и инженерные подразделения, а теперь – массивные бетонные укрытия, похожи на городские противовоздушные. Скорее всего, они строят дополнительные укрытия для личного состава, или обустраивают защищенные позиции для операторов дронов.
Продолжаем искать, куда именно доехали эти конструкции – чем ближе к линии фронта, тем сложнее, но ищем вместе с Силами обороны. Это впервые видим такое. Просто бетонное укрытие – поставил и прячься,
– сказал Андрющенко.
Морская пехота исчезла из поля зрения после стабилизации Гуляйпольского направления 3 – 4 месяца назад – и вот снова появилась в большом количестве в Мариуполе.
"Все указывает на то, что в ближайшее время стоит ожидать попыток активизировать наступательные действия, и количество и интенсивность перемещений об этом свидетельствуют. На Запорожском направлении движения также есть, но значительно менее плотные и активные", – пояснил Андрющенко.
Обратите внимание! По данным Института изучения войны, украинские войска в последнее время продвинулись на двух направлениях, тогда как российские силы – ни на одном. Украинские защитники успешно срывали планы врага на весну и лето. Несмотря на численное преимущество и давление оккупантов, Силам обороны удается отбрасывать противника с позиций.
Что известно о ситуации на фронте?
- Украинские десантники продолжают срывать планы российских сил на Славянском направлении, уничтожая переправы, артиллерию и личный состав противника.
- Россияне активизируются преимущественно ночью, применяют антитепловизионные плащи и готовят свои подразделения и бронетехнику к возможному наступлению, увеличивая использование беспилотников.
- ВСУ продолжают контрнаступление на юге. Александр Сырский отметил важность информационной тишины для эффективного освобождения территорий и сохранения жизней военных.