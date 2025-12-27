Это чрезвычайное происшествие: военный обозреватель объяснил, что происходит в Гуляйполе

Россияне захватили командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады ТрО в центре Гуляйполя, где оставалась неуничтоженная техника ВСУ. Аналитическая организация DeepState еще с конца ноября предупреждала о критических проблемах на этом участке.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 каналу, что официальная реакция командования ограничилась стандартными фразами о "выяснении ситуации", что свидетельствует о хаотизации обороны и потребности в честном диалоге об ошибках.

Смотрите также: В Гуляйполе зашел 425 штурмовой полк "Скала": продолжается зачистка города

Что произошло с обороной на Гуляйпольском направлении?

"Россияне зашли в центр Гуляйполя, сняли это видео, которое масштабно разошлось по соцсетям. Видео провисело минимум полтора суток", – сказал Пехньо.

Реакция появилась с большим опозданием в виде формальной отговорки о "выяснении ситуации", что свидетельствует об очень низком уровне понимания ситуации командованием в Гуляйполе.

Журналистка Диана Буцко, общаясь с одним из офицеров, который находился на этом участке, выяснила, что 17 – 18 декабря состоялись атаки противника, которые дошли до Гуляйполя.

Как россияне сумели так глубоко инфильтрироваться – большой вопрос. Командиры рот вступали непосредственно в бои, потом отступали, хотя имели 20 литров бензина, специально выделенного для уничтожения КСП. Почему-то этого не произошло. Во время отступления начальник штаба батальона погиб от сброса противника. Это чрезвычайная ситуация, которая демонстрирует хаотизацию обороны на этом участке фронта,

– объяснил Пехньо.

Почему официальная реакция на проблемы под Гуляйполем опоздала?

Организация DeepState 27 ноября впервые заявила о проблемах в 102-й бригаде территориальной обороны, которая обороняет район Гуляйполя.

Бойцы оказались фактически на произвол судьбы без качественной связи и управления от командования, поэтому вынуждены были отходить с позиций, не понимая, что делать. Отступая, они оказались под угрозой огня от своих подразделений, которые не понимали, кто отступает – свои или враг, о чем DeepState сообщил 28 ноября.

Россияне развернули ИПСО о якобы "заградотрядах" в украинской армии, хотя на самом деле это была просто потеря управления этим участком, на что не было официальной коммуникации со стороны командования.

Постоянно поступали отчеты о стабильности на этом участке, туда усиливались штурмовые подразделения для зачистки территории, направлялись резервы, потому что командование понимало важность Гуляйполя.

Враг использует наши ошибки для массированных ИПСО о незащищенности украинцев и государства, и будет это продолжать. Надо задавать вопросы к командованию: что пошло не так? Нет честного разговора, честных выводов и диалога с людьми, чтобы они понимали, что их не бросают на произвол судьбы – без этого будем иметь очень тяжелые последствия,

– подчеркнул Пехньо.

Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?