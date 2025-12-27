Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 каналу, что официальная реакция командования ограничилась стандартными фразами о "выяснении ситуации", что свидетельствует о хаотизации обороны и потребности в честном диалоге об ошибках.
Что произошло с обороной на Гуляйпольском направлении?
"Россияне зашли в центр Гуляйполя, сняли это видео, которое масштабно разошлось по соцсетям. Видео провисело минимум полтора суток", – сказал Пехньо.
Реакция появилась с большим опозданием в виде формальной отговорки о "выяснении ситуации", что свидетельствует об очень низком уровне понимания ситуации командованием в Гуляйполе.
Журналистка Диана Буцко, общаясь с одним из офицеров, который находился на этом участке, выяснила, что 17 – 18 декабря состоялись атаки противника, которые дошли до Гуляйполя.
Как россияне сумели так глубоко инфильтрироваться – большой вопрос. Командиры рот вступали непосредственно в бои, потом отступали, хотя имели 20 литров бензина, специально выделенного для уничтожения КСП. Почему-то этого не произошло. Во время отступления начальник штаба батальона погиб от сброса противника. Это чрезвычайная ситуация, которая демонстрирует хаотизацию обороны на этом участке фронта,
– объяснил Пехньо.
Почему официальная реакция на проблемы под Гуляйполем опоздала?
Организация DeepState 27 ноября впервые заявила о проблемах в 102-й бригаде территориальной обороны, которая обороняет район Гуляйполя.
Бойцы оказались фактически на произвол судьбы без качественной связи и управления от командования, поэтому вынуждены были отходить с позиций, не понимая, что делать. Отступая, они оказались под угрозой огня от своих подразделений, которые не понимали, кто отступает – свои или враг, о чем DeepState сообщил 28 ноября.
Россияне развернули ИПСО о якобы "заградотрядах" в украинской армии, хотя на самом деле это была просто потеря управления этим участком, на что не было официальной коммуникации со стороны командования.
Постоянно поступали отчеты о стабильности на этом участке, туда усиливались штурмовые подразделения для зачистки территории, направлялись резервы, потому что командование понимало важность Гуляйполя.
Враг использует наши ошибки для массированных ИПСО о незащищенности украинцев и государства, и будет это продолжать. Надо задавать вопросы к командованию: что пошло не так? Нет честного разговора, честных выводов и диалога с людьми, чтобы они понимали, что их не бросают на произвол судьбы – без этого будем иметь очень тяжелые последствия,
– подчеркнул Пехньо.
Что еще известно о ситуации на Гуляйпольском направлении?
- На Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои: российские войска пытаются захватить ключевые позиции и перерезать логистические маршруты.
- Потеря Гуляйполя способна существенно ослабить оборону Запорожского направления, создав условия для дальнейшего наступления противника и повысив угрозы для прифронтовых городов.
- Полк 425 "Скала" вошел в Гуляйполе для проведения зачистки от оккупантов, привлекая беспилотники и артиллерию.