Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що офіційна реакція командування обмежилася стандартними фразами про "з'ясування ситуації", що свідчить про хаотизацію оборони та потребу в чесному діалозі про помилки.

Що сталося з обороною на Гуляйпільському напрямку?

"Росіяни зайшли в центр Гуляйполя, зняли це відео, яке масштабно розійшлося соцмережами. Відео провисіло щонайменше півтори доби", – сказав Пехньо.

Реакція з'явилася з великим запізненням у вигляді формальної відмовки про "з'ясування ситуації", що свідчить про дуже низький рівень розуміння ситуації командуванням у Гуляйполі.

Журналістка Діана Буцко, спілкуючись з одним із офіцерів, який перебував на цій ділянці, з’ясувала, що 17 – 18 грудня відбулися атаки противника, які дійшли до Гуляйполя.

Як росіяни зуміли так глибоко інфільтруватися – велике питання. Командири рот вступали безпосередньо в бої, потім відступали, хоча мали 20 літрів бензину, спеціально виділеного для знищення КСП. Чомусь цього не сталося. Під час відступу начальник штабу батальйону загинув від скиду противника. Це надзвичайна ситуація, яка демонструє хаотизацію оборони на цій ділянці фронту,

– пояснив Пехньо.

Чому офіційна реакція на проблеми під Гуляйполем запізнилася?

Організація DeepState 27 листопада вперше заявила про проблеми в 102-й бригаді територіальної оборони, яка обороняє район Гуляйполя.

Бійці опинилися фактично напризволяще без якісного зв'язку та управління від командування, тому змушені були відходити з позицій, не розуміючи, що робити. Відступаючи, вони опинилися під загрозою вогню від своїх підрозділів, які не розуміли, хто відступає – свої чи ворог, про що DeepState повідомив 28 листопада.

Росіяни розгорнули ІПСО про нібито "заградзагони" в українському війську, хоча насправді це була просто втрата управління цією ділянкою, на що не було офіційної комунікації з боку командування.

Постійно надходили звіти про стабільність на цій ділянці, туди посилювалися штурмові підрозділи для зачистки території, спрямовувалися резерви, бо командування розуміло важливість Гуляйполя.

Ворог використовує наші помилки для масованих ІПСО про незахищеність українців і держави, і буде це продовжувати. Треба ставити запитання до командування: що пішло не так? Немає чесної розмови, чесних висновків і діалогу з людьми, щоб вони розуміли, що їх не кидають напризволяще – без цього матимемо дуже важкі наслідки,

– підкреслив Пехньо.

Що ще відомо про ситуацію на Гуляйпільському напрямку?