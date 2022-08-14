В Хмельницкой области разоблачили мужчину, который торговал гуманитаркой для ВСУ

Полицейские задержали жителя Хмельницкой области, который торговал гуманитарной помощью для нужд Вооруженных сил Украины. Теперь решается вопрос о сообщении злоумышленнику подозрения.

Мужчина занимался международными грузовыми перевозками. Под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ он завозил военную амуницию, вещи первой необходимости и транспортные средства.

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Как злоумышленник продавал гуманитарку

Вместо того чтобы передавать помощь на фронт, мужчина продавал ее. Злоумышленника разоблачили на продаже двух авто за 3 600 долларов и получении задатка для приобретения партии автомобилей.

Ранее правоохранители задокументировали продажу бронежилетов, не отвечающих техническим требованиям.

Во время обысков изъяли автомобили и комплектующие к ним шлемы, разгрузки и плиты к бронежилетам, бытовую химию и средства гигиены.

Мужчину разоблачили на продаже двух авто / Фото генпрокуратуры

Что грозит мужчине

Правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному подозрения. Также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к схеме торговли гумпомощью.

Злоумышленника разоблачили по статье за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи. Ему грозит штраф от 2 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Как бессовестные украинцы разворовывают гуманитарку: главные новости

В Одесской области задержан руководитель благотворительного фонда и его подчиненный. Их подозревают в хищении гумпомощи, предназначенной украинским защитникам.

Во Львовской области сотрудники СБУ задержали бывшего чиновника ЛОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко. Их обвиняют в присвоении гуманитарной помощи.

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, организовавших из-за границы схему продажи "гуманитарки" на 60 миллионов.

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