Чоловік займався міжнародними вантажними перевезеннями. Під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ він завозив військову амуніцію, речі першої необхідності та транспортні засоби.

До теми У Житомирі чоловік продавав тепловізори з гуманітарної допомоги

Як зловмисник продавав гуманітарку

Замість того, щоб передавати допомогу на фронт, чоловік продавав її. Зловмисника викрили на продажі двох авто за 3 600 доларів та отриманні завдатку для придбання партії автомобілів.

Раніше правоохоронці задокументували продаж бронежилетів, які не відповідали технічним вимогам.

Під час обшуків вилучили автомобілі та комплектуючі до них шоломи, розгрузки та плити до бронежилетів, побутову хімію та засоби гігієни.

Чоловіка викрили на продажі двох авто / Фото генпрокуратури

Що загрожує чоловіку

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Також встановлюють осіб, які можуть бути причетні до схеми торгівлі гумдопомогою.

Зловмисника викрили за статтею за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги. Йо загрожує штраф від 2 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 4 років.

Як безсовісні українці розкрадають гуманітарку: головні новини

В Одеській області затримали керівника благодійного фонду та його підлеглого. Їх підозрюють у розкраданні гумдопомоги, призначеної українським захисникам.

На Львівщині співробітники СБУ затримали колишнього посадовця ЛОДА Романа Матиса та головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка. Їх звинувачують у привласненні гуманітарної допомоги.

Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу "гуманітарки" на 60 мільйонів.

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