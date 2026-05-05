Голод в оккупированных Алешках: как люди вынуждены выживать в заблокированном городе

На временно оккупированных территориях Херсонской области, в частности в Алешках и Голой Пристани, разворачивается гуманитарный кризис и население голодает. Россияне блокируют эти населенные пункты в течение нескольких месяцев.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне умышленно используют гражданских как живой щит, понимая, что украинские силы не будут бить по мирным жителям.

Смотрите также: Российский офицер слил "Атеш" данные о позициях подразделений на Херсонском направлении

Какова гуманитарная ситуация в Алешках и Голой Пристани?

Значительная часть левого берега Днепра, в которую входят Алешки, Голая Пристань и соседние поселения, фактически заблокированы россиянами в течение нескольких месяцев. Если еще полгода назад туда можно было что-то доставить и волонтеры могли вывозить желающих, то последние 4 месяца дороги заминированы. Россияне делают все, чтобы превратить регион в закрытую зону.

Точное количество людей, которые находятся в блокаде, пока неизвестно, вероятно, около тысячи. Единицам удается выйти оттуда и рассказать о том, что там происходит. Россияне намеренно держат людей, чтобы предотвратить украинские военные операции по освобождению этих территорий,

– сказала Вирлич.

Журналистка отмечает, что последние поставки, о которых сообщали, были настолько скудными, что речь идет скорее о геноциде, а не поддержку.

"Люди выживают в условиях, подобных Голодомору. В то же время россияне не прекращают обстрелы, хотя и перекладывают вину на украинских военных. Местные находятся в постоянном стрессе, им не до анализа ситуации – они просто пытаются выжить", – объяснила Вирлич.

Обратите внимание! На Херсонском направлении российские войска продолжают осуществлять ограниченные наземные атаки, в частности в направлении островов в дельте Днепра. Силы обороны Украины оказывают активное сопротивление и не позволяют противнику продвигаться вперед. В то же время оккупанты регулярно атакуют Херсон беспилотниками, терроризируя гражданское население.

Что еще известно о ситуации в Херсонской области?

Украинские морпехи взяли в плен четырех российских десантников на левом берегу Днепра. Сейчас задержанные находятся в Херсоне. Один из пленных рассказал, что во время переправы через реку потерял оружие, однако командование приказало продолжать штурм с саперной лопаткой.

В бригаде отметили, что российским военным, которые складывают оружие, гарантируют сохранение жизни и надлежащее обращение.