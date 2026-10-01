ОБСЕ обратилась к стране-агрессору с призывом открыть гуманитарный коридор. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Как международное сообщество отреагировало на катастрофу в Олешках?

Постоянная Рада ОБСЕ призвала Россию обеспечить беспрепятственный доступ международных организаций в город. Международное сообщество требует от Москвы немедленно предоставить гражданскому населению продукты питания, лекарства и возможность безопасно покинуть блокированный населенный пункт.

По словам главы дипломатического ведомства, украинская делегация также опровергла ложь и военную пропаганду Москвы относительно истинных причин человеческих страданий на оккупированных территориях.

Государство-агрессор не может и не должно больше удерживать гражданских лиц в заложниках,

– заявил Сибига.

Министр выразил благодарность швейцарскому председательству в ОБСЕ, всем государствам-участникам за четкое осуждение действий оккупантов, а также специализированному учреждению ОБСЕ/БДИПЧ за то, что они задокументировали российские преступления. Он отметил, что дальнейшей реакцией мирового сообщества должны стать четкие шаги, которые спасут жителей Олешок.

Теперь политические призывы должны воплотиться в практические шаги: обеспечение полного и немедленного гуманитарного доступа, усиление давления на агрессора и привлечение к ответственности тех, кто умышленно спровоцировал эту техногенную катастрофу,

– подчеркнул министр.

Какова ситуация в Олешках?

Олешки продолжают переживать гуманитарную катастрофу. Последние поставки продуктов питания произошли еще в конце мая. В городе, где до полномасштабного вторжения проживали 24 тысячи человек, сейчас остаются около двух тысяч мирных жителей.

Украинские военные неоднократно пытались доставлять гуманитарную помощь с помощью беспилотников, однако оккупанты сбивают дроны и силой отбирают помощь у местных жителей. Кроме того, по данным разведки, российские подразделения готовили " пропагандистские ролики ", чтобы заставить измученных людей перед камерами благодарить захватчиков и перекладывать ответственность за преступления на Силы обороны Украины.