Гуманитарные коридоры на 15 марта: из Киевской области их будет два
На сегодня, 15 марта Украина договорилась с Россией о 9 гуманитарных коридорах.
Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.
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В частности коридоры будут из Донецкой, Киевской и Харьковской областей.
В Киевской области зеленый коридор откроют из сел:
- Богдановка и Новобогдановка в город Бровары;
- Бобрик в город Бровары.
По всем официально объявленным направлениям Россия взяла на себя публичные обязательства прекратить огонь во время эвакуации людей.
Верещук сказала, что власть знает о проблемах в Иванкове, Киевской области. Сейчас идет работа над этим маршрутом, и есть вероятность завтра открыть гуманитарный коридор по этому направлению.
Напоминаем, что жителям важно приобщаться именно к официальным гуманитарным коридорам. Другие не подтвержденные коридоры могут быть опасными.