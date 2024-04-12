На Юге ежедневно фиксируют до 250 пролетов дронов-разведчиков: Гуменюк объяснила активность врага

Враг активизировал использование разведывательных дронов в Одесской и Николаевской областях, ведь оккупанты пытаются выстроить важные объекты и системы ПВО. Кроме того, активность российских БПЛА напрямую связана с баллистическими атаками.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она добавила, что российские дроны во время своих пролетов могут отсканировать большую площадь в Николаевской и Одесской областях, передает 24 Канал.

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Как связаны разведывательные дроны и удары баллистикой

Гуменюк заявила, что эффективная работа сил противовоздушной обороны на Юге не позволяет врагу достичь тех целей, которые он перед собой ставит. Говорится о планах поразить критическую инфраструктуру, промышленные объекты и изыскания самих систем ПВО. Именно такие задачи выполняют разведчики, когда они заходят в воздушное пространство Одесской и Николаевской областей из акватории Черного моря.

Дроны работают на очень большом расстоянии. Она добавила, что расстояние – это способ россиян сохранить дроны.

Содержание на таком расстоянии – это одно из средств их безопасности. Они пытаются сохранить свои разведчики и собрать максимум информации. На фоне отсутствия А-50 таким образом враг компенсирует свою разведывательную деятельность большим количеством беспилотников,

– объяснила Гуменюк.

На Юге ежесуточно насчитывают от 200 до 250 пролетов разведывательных дронов. Гуменюк объяснила, что во время своих пролетов российский разведывательный дрон может отсканировать очень большую площадь территорий – прибрежные территории Одесской и Николаевской областей в широкой полосе.

В ОК "Юг" отметили, что деятельность разведывательных дронов напрямую связана с баллистическими ударами оккупантов. Именно поэтому украинские защитники отрабатывают по российским разведчикам, чтобы уменьшить угрозу баллистики.

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