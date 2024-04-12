Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона додала, що російські дрони під час своїх прольотів можуть відсканувати велику площу в Миколаївській та Одеській областях., передає 24 Канал.

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Гуменюк заявила, що ефективна робота сил протиповітряної оборони на Півдні не дозволяє ворогу досягнути тих цілей, які він перед собою ставить. Мовиться про плани уразити критичну інфраструктуру, промислові об'єкти й вишукування самих систем ППО. Саме такі завдання виконують розвідники, коли вони заходять в повітряний простір Одеської та Миколаївської областей з акваторії Чорного моря.

Дрони працюють на дуже великій відстані. Вона додала, що відстань – це спосіб росіян зберегти дрони.

Тримання на такій відстані – це один з засобів їхньої безпеки. Вони намагаються зберегти свої розвідники й зібрати максимум інформації. На тлі відсутності А-50 у такий спосіб ворог компенсує свою розвідувальну діяльність великою кількістю безпілотників,

– пояснила Гуменюк.

На Півдні щодоби нараховують від 200 до 250 прольотів розвідувальних дронів. Гуменюк пояснила, що під час своїх прольотів російський розвідувальний дрон може відсканувати дуже велику площу територій – прибережні території Одеської та Миколаївської областей у широкій смузі.

В ОК "Південь" наголосили, що діяльність розвідувальних дронів напряму пов'язана з балістичними ударами окупантів. Саме тому українські захисники відпрацьовують по російських розвідниках, щоб зменшити загрозу балістики.

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