В то же время для этого должно быть соответствующее стечение обстоятельств. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Что нужно, чтобы еще один российский корабль пошел ко дну

По словам Гуменюк, эта операция достаточно не проста. Это должно быть привлечение многих сил и средств и их слаженность.

К тому же это должно быть стечение обстоятельств, что связано и с погодой, и с различными расчетными особенностями. Поэтому здесь очень мощная подготовка этому предшествовала, в том числе и операции, которые фактически завершились год назад. И в каждом случае, когда были попадания в представителей черноморского флота – это была мощная подготовка и достаточно большой риск,

– рассказала спикер.

Кроме того, для уничтожения вражеского корабля необходимы ресурсы. Это наличие дальнобойного оружия и его снаряженность, а также психологическая готовность.

"В частности, противодействовать такой мощной силе – нельзя недооценивать врага, пока в море его многовато. Поэтому операции разрабатываются и вовремя будут выполнены", – подчеркнула Гуменюк.

Актуальные потери оккупантов

По состоянию на 12 апреля ВСУ уже уничтожили 180 050 российских бойцов. Потери в технике:

танков – 3 646;

боевых бронированных машин – 7043;

артиллерийских систем – 2 770;

РСЗО – 535;

средств ПВО – 282;

самолетов – 307;

вертолетов – 293;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2334;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5630;

специальной техники – 319.

Россияне нарастили количество "Калибров" в Черном море

Наталья Гуменюк рассказала, что за ночь в Черном море враг нарастил количество ракетоносителей. Сейчас их два – это надводная фрегатная и подводная лодка. Это означает, что суммарный залп "Калибров" может достигать 12.

По состоянию на 12 апреля сохраняется угроза ракетного удара, несмотря на то, что враг экономит ракеты и не использует их в последнее время.