Водночас для цього має бути відповідний збіг обставин. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, ця операція досить не проста. Це має бути залучення багатьох сил і засобів та їхня злагодженість.

До того ж це має бути збіг обставин, що пов’язано і з погодою, і з різними розрахунковими особливостями. Тому тут дуже потужна підготовка цьому передувала, зокрема і ті операції, які фактично завершились рік тому. І в кожному випадку, коли були влучання у представників чорноморського флоту – це була потужна підготовка і досить великий ризик,

– розповіла речниця.

Крім того, для знищення ворожого корабля необхідні ресурси. Це наявність далекобійної зброї та її спорядженість, а також психологічна готовність.

"Зокрема, протидіяти такій потужній силі – не можна недооцінювати ворога, поки що в морі його забагато. Тому операції розробляються і вчасно будуть виконані", – підкреслила Гуменюк.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 12 квітня ЗСУ вже знищили 180 050 російських бійців. Втрати у техніці:

танків – 3 646;

бойових броньованих машин – 7 043;

артилерійських систем – 2 770;

РСЗВ – 535;

засобів ППО – 282;

літаків – 307;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334;

крилатих ракет – 911;

кораблів/катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630;

спеціальної техніки – 319.

Росіяни наростили кількість "Калібрів" у Чорному морі

Наталія Гуменюк розповіла, що за ніч у Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв. Наразі їх два – це надводний фрегатний та підводний човен. Це означає, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 12.

Станом на 12 квітня зберігається загроза ракетного удару, попри те, що ворог економить ракети і не використовує їх останнім часом.