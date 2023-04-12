Водночас для цього має бути відповідний збіг обставин. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.
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За словами Гуменюк, ця операція досить не проста. Це має бути залучення багатьох сил і засобів та їхня злагодженість.
До того ж це має бути збіг обставин, що пов’язано і з погодою, і з різними розрахунковими особливостями. Тому тут дуже потужна підготовка цьому передувала, зокрема і ті операції, які фактично завершились рік тому. І в кожному випадку, коли були влучання у представників чорноморського флоту – це була потужна підготовка і досить великий ризик,
– розповіла речниця.
Крім того, для знищення ворожого корабля необхідні ресурси. Це наявність далекобійної зброї та її спорядженість, а також психологічна готовність.
"Зокрема, протидіяти такій потужній силі – не можна недооцінювати ворога, поки що в морі його забагато. Тому операції розробляються і вчасно будуть виконані", – підкреслила Гуменюк.
Актуальні втрати окупантів
Станом на 12 квітня ЗСУ вже знищили 180 050 російських бійців. Втрати у техніці:
- танків – 3 646;
- бойових броньованих машин – 7 043;
- артилерійських систем – 2 770;
- РСЗВ – 535;
- засобів ППО – 282;
- літаків – 307;
- гелікоптерів – 293;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 334;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 630;
- спеціальної техніки – 319.
Росіяни наростили кількість "Калібрів" у Чорному морі
Наталія Гуменюк розповіла, що за ніч у Чорному морі ворог наростив кількість ракетоносіїв. Наразі їх два – це надводний фрегатний та підводний човен. Це означає, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 12.
Станом на 12 квітня зберігається загроза ракетного удару, попри те, що ворог економить ракети і не використовує їх останнім часом.