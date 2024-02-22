Все "взяли", "флаг поставили", но побежали в другую сторону, – Гуменюк о ситуации в Крынках

Российский министр Сергей Шойгу 20 февраля отчитался, что российские военные якобы "захватили Крынки", впрочем, такие заявления не соответствуют действительности, и ВСУ продолжают работать на плацдарме на левобережье Херсонщины.

В эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в шутку заметила, что оккупанты "поставили флаг", а сами почему-то побежали в другую сторону. Она также добавила, что в течение суток российские военные 4 раза пытались штурмовать плацдарм, передает 24 Канал.

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Все "взяли", "флаг поставили", но почему-то побежали в другую сторону. Когда это уже было видно на видео, это стало совершенно очевидным – Днепр с другой стороны, а побежали оккупанты туда, где обычно прячутся, и туда, куда возвращаются после неудачных штурмов. Если все действительно "зачищено", все вышли на побережье Днепра на левом берегу, тогда почему в эти боевые сутки снова 4 раза штурмовали плацдарм? Сами себя?

– прокомментировала ситуацию возле Крынков Гуменюк.

К слову, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны на Херсонском направлении и в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражения штурмов российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 4 попытки штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

С какой целью оккупанты распространяют вбросы о "захвате Крынков"

Шойгу отчитался Путину о якобы "захвате Крынков" 20 февраля. Он нафантазировал сказок о якобы "зачистке плацдарма" и "ликвидации 3500 украинских военных". В Силах обороны сразу опровергли заявления Шойгу и заявили, что враг намеренно распространяет манипуляционную информацию.

В Институте изучения войны проанализировали вбросы Шойгу и российских пропагандистов о якобы "захвате Крынков". Аналитики заявили, что оккупанты распространяют такие фейковые заявления для того, чтобы усилить желаемое информационное пространство.

В ISW не наблюдали никаких визуальных доказательств недавнего заметного продвижения России вблизи украинского плацдарма в Крынках и неподалеку от него. Кремль, вероятно, преждевременно заявил о захвате Россией Крынков, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года,

– говорится в отчете.

Аналитики предположили, что в России все чаще будут звучать заявления о "победах" для прославления Путина перед выборами. Впрочем, это может создать в российском информационном пространстве ожидания, которые российские военные не смогут оправдать.