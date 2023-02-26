Повлияло много факторов, – в ВСУ объяснили, почему не было массированного удара 24 февраля

В Украине к годовщине полномасштабного вторжения России от оккупантов ожидали очередного массированного обстрела. В ВСУ объяснили, почему россияне не атаковали Украину ракетами.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала, почему россияне не атаковали Украину из акватории Черного моря. По ее словам, на это повлияли ряд факторов, пишет 24 Канал.

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Россию не устраивало, что Украина готова к атаке

В первую очередь, речь идет о том, что россияне понимали, что в Украине готовятся к вероятной атаке. Следовательно, россияне отказались от обстрела, поскольку у него были все шансы быть неудачным.

Дело в том, что здесь многие факторы включались. Во-первых, они отслеживали нашу готовность к такому противодействию. Их это не устраивает, потому что в таком случае ракетный удар не будет столь результативным, как они рассчитывают,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, по словам спикера ОК "Юг", оккупанты продолжают постоянное методическое давление на психику мирного населения Украины. Она добавила, что россияне продолжают расшатывать настроения населения и ведут деструктивную деятельность по активизации агентов. Кроме того, оккупанты продолжают играть мышцами.

Есть ли в Черном море ракетоносители

Наталья Гуменюк сообщила, что 25 февраля в акватории Черного моря был один ракетоноситель, в частности во время воздушной тревоги, которую в Украине объявляли из-за МиГ-31К.

По словам Гуменюк, к вечеру ракетоноситель завели в пункт базирования. В настоящее время корабельная группировка России в Черном море состоит из 7 единиц, однако ракетоносителя нет.

Представитель ОК "Юг" предупредила, что угроза никуда не делась. Россиянам нужно несколько часов, чтобы вывести ракетоноситель в море. Она добавила, что Россия использует тактику усыпления бдительности.