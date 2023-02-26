Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала, чому росіяни не атакували Україну з акваторії Чорного моря. За її словами, на це вплинули ряд факторів, пише 24 Канал.

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Росію не влаштовувало, що Україна готова до атаки

У першу чергу йдеться про те, що росіяни розуміли, що в Україні готуються до ймовірної атаки. Відтак, росіяни відмовилися від обстрілу, оскільки він мав всі шанси бути невдалим.

Річ у тім, що тут багато факторів включалося. По-перше, вони відстежували нашу готовність до такої протидії. Їх це не влаштовує, тому що в такому випадку ракетний удар не буде таким результативним, як вони розраховують,

– сказала Гуменюк.

Крім того, за словами речниці ОК "Південь", окупанти продовжують постійний методичний тиск на психіку мирного населення України. Вона додала, що росіяни продовжують розхитувати настрої населення і ведуть деструктивну діяльність з активізації агентів. Крім того, окупанти продовжують грати м'язами.

Зверніть увагу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше наголошував, що для захисників неба немає значення, яка дата. Він запевнив, що наші воїни завжди в бойовій готовності до захисту населення від обстрілів Росії.

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