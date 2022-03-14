Гумконвой не доехал до Мариуполя: оккупанты не пустили автобусы для эвакуации

Из-за оккупантов снова не удалось эвакуировать людей на автобусах из Мариуполя. Также не смогли доставить и гуманитарный груз с самым необходимым для людей, находящихся в блокаде.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире украинского телевидения. Он отметил, что колонна остановилась в 60 километрах от Мариуполя.

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В грузовиках – продукты, вода, одежда

Гуманитарная колонна, в которой много фур с продуктами, водой, одеждой, а также автобусы, на которых люди могли бы выехать из Мариуполя, к сожалению, не пропускаются россиянами. Они стоят там уже третий день,

– пояснил Тимошенко.

С россиянами удалось договориться о пропуске гражданских автомобилей из города, однако это – очень малое количество граждан. Их сейчас принимают в Запорожской области. Вопрос гуманитарного коридора из Мариуполя остается номером один для украинской власти.

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