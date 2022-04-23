ГУР Минобороны сообщает о ликвидации двух российских генералов в Херсонской области
Недавно стало известно, что еще двух российских генералов уничтожили на Херсонщине.
Их персональные данные еще уточняются. Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны.
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Еще один представитель генералитета России – тяжелоранен. Его сейчас эвакуировали в критическом состоянии.Справка. Теперь общее количество российских генералов , погибших в Украине за время полномасштабного вторжения, достигло 8 человек.
Как ВСУ уничтожили генералов
Так, 22 апреля 2022 года украинские защитники нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских войск. Почему-то – вопреки боевым установкам и здравому смыслу – его разместили недалеко от линии боевого столкновения в Херсонской области.
Как результат – этот передовой пункт был уничтожен, а вместе с ним и два генерала.
В ведомстве подчеркнули, что военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей украинской земле.
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