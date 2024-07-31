Спецназовцы ГУР нанесли сокрушительный удар по российской базе в Сирии, – СМИ
Источник:Kyiv Post
Спецназовцы Главного управления разведки группы "Химик" нанесли комплексный удар по российской военной базе в Сирии.
Издание ссылается на источники в разведке и публикует видео поражения военной техники на российской авиабазе Кувейрес.
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Удар по российской базе в Сирии
Удар спецназовцы ГУР нанесли через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с сирийским президентом Башаром Асадом. Встреча состоялась в Кремле 24 июля.
"Спецподразделение ГУР "Химик" нанесло комплексный удар по российской военной технике на авиабазе Кувейрес, которая расположена к востоку от Алеппо и оккупирована российскими войсками", – сообщили журналисты.
Где расположена атакованная авиабаза / Фото Kyiv Post
Уничтожены РЭБ и военные объекты
На видео можно увидеть, что сначала уничтожается российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на самой авиабазе.
Авиабазу Кувейрес россияне используют в военных целях с 2015 года. На базе также проходили учения и транспортировка иностранных наемников на войну против Украины.
Спецназовцы ГУР МО поразили авиабазу россиян в Сирии: видеоСправочно. Российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Путин и Асад планировали обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений.