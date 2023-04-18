"Ястребов" получили, следующие "соколы", – ГУР о пополнении авиапарка

Украина продолжает призывать международных партнеров предоставить нам истребители F-16. В ГУР МО решили напомнить о том, показав в работе легендарный вертолет Black Hawk – "Черный ястреб".

В разведывательном управлении также понимают, что для победы нашему государству необходимы многоцелевые истребители F-16. Ими наши пилоты овладеют так же виртуозно, как представители ГУР МО, которые рассекают небом Украины на вертолетах Black Hawk.

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F-16 – следующая цель

Следующая цель – F-16. "Ястребов" получили. На очереди – "соколы". Работаем,

– говорят в ГУР МО.

Собственно, вертолеты Black Hawk – "Черные соколы". А F-16 Fighting Falcon – "Боевой сокол". Именно этих "боевых соколов" нам очень не хватает в авиапарке.

Заметим, что ГУР МО накануне в одном из направлений провел очередные тренировки. Собственно, во время них и использовался американский вертолет Black Hawk.

ГУР МО показал в действии американский Black Hawk / Фото ГУР МО

"Спецназначенцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов, а также ночные полеты", – говорят в ГУР МО.

По словам бойцов, а также пилотов вертолета, эта "птичка" существенно превосходит советские Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам.

К слову, Словакия уже передала Украине все 13 обещанных многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29. Новая партия, о передаче которой рассказали 17 апреля, содержала 9 воздушных судов. Они прибыли по наземному пути, а предыдущие четыре – собственным ходом.

Между тем, работа над передачей Украине F-16 продолжается. Накануне Валерий Залужный встретился со своим французским коллегой Тьери Бюркаром.

Обсуждали истребители F-16

Встреча прошла в столице Украины. Во время нее главнокомандующий украинской армией сообщил, что начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции посетил Киев впервые. По словам Залужного, этот визит – "четкий сигнал поддержки Украины".

Он также ознакомил французского коллегу с ситуацией на фронте. Подробнее акцентировал на потребности нашего государства в артиллерийских снарядах других боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.