"Мечтаю потопить больше судов": в ГУР рассказали о беспомощности врага перед морскими дронами

Черноморский флот России сильно страдает от Украины. В частности, держат врага в напряжении и уничтожают его суда бойцы ГУР МО.

Так, с журналистами пообщался воин ГУР МО с позывным "13". Он управляет флотом морских дронов военной разведки Украины.

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Оккупанты знали, но сделать ничего не смогли, – "13"

Воин рассказал, что участвовал в нескольких успешных атаках кораблей России. В частности, речь идет о недавней спецоперации, которую провели вблизи поселка Черноморское в Крыму.

10 ноября 2023 года на рассвете украинские морские дроны вошли в порт. Они уверенно обошли противолодочные сетки, которые наставил враг. Оккупанты заметили дроны и даже начали пулеметный обстрел. Впрочем, помешать им не смогли.



Визуализация атаки 10 ноября / Инфографика ГУР МО

Эта миссия была успешной. Во время нее удалось уничтожить два вражеских десантных катера классов "Акула" и "Серна". Эти суда пошли ко дну, а вместе с ними бронетранспортер, загруженный на борт. Известно, что еще один дрон взорвался в ремонтном доку.

Они (русские оккупанты – 24 Канал) знали, что мы придем, но ничего не смогли сделать. Радость была невероятная. Целью моей жизни было затопить русский корабль, и мы затопили сразу два... Теперь у нас новая цель – потопить что-то большее,

– отметил разведчик.

"13" рассказал и об успешном поражение российского разведывательного корабля "Иван Хурс", а также нового драгоценного патрульного судна врага "Сергей Котов". Этого удалось достичь благодаря морским дронам в мае и сентябре 2023 соответственно.

(Морские дроны – 24 Канал) – чрезвычайно эффективное оружие,

– объяснил он.

По словам воина, стоимость всех морских дронов, привлеченных к атакам, в тысячи раз ниже построения одного судна типа "Сергей Котов" и подготовка экипажей.

Мы пишем историю, – командир

Он отметил, что украинские операторы морских дронов изменяют подходы к войне на воде. Им удается разоблачать уязвимость крупных судов противника перед бюджетными и быстро изготовленными беспилотниками.

Собственно, успешность атак морскими дронами повлияла на обеспечение свободы судоходства в Черном море. Также это позволило создать коридор, по которому в украинские порты движутся иностранные торговые суда.

Мы пишем историю, и наши западные партнеры очень заинтересованы в этих инструментах,

– подчеркнул "13".

Он обратил внимание на Magura V5. Это один из беспилотников, оснащенный сразу двумя камерами, инфракрасной оптикой, спутниковым модулем. Последний передает сигнал камеры в пункт управления.

Он передвигается благодаря двигателю на 300 лошадиных сил и способен развивать скорость в 45 морских миль в час. Его крейсерная скорость – 25 миль в час, при котором он способен преодолевать до 250 миль. Интересно, что боеголовка расположена в носовой части, а ее вес – 250 килограммов.

Следует заметить, что в дронах следующего поколения боевая часть тяжелее. Также новая модификация позволяет на пути к вражеским судам расставлять мины, а также возвращаться в порт базирования беспилотника.

Добавим, что к созданию украинского флота морских дронов причастны также Великобритания и США. Эти два государства сыграли значительную роль. А результатами сотрудничества стали значительные потери русского флота и вытеснение оккупантов из западной части Черного моря.

Я мечтаю потопить еще больше русских кораблей, гораздо больше – так много, чтобы они вообще не могли плавать. Можем ли мы уничтожить весь Черноморский флот России? Да. И мы над этим работаем,

– подчеркнул "13".

К слову, в этом материале мы рассказывали, какие суда Черноморского флота Россия решила оставить в Севастополе. Возможно, именно они будут следующими под прицелом морских дронов.