Уничтожение склада БК в Волгоградской области: что именно там держали россияне

На День Независимости Украины ГУР МО подготовило настоящий "взрывной подарок". Говорится об атаке по складу с боеприпасами возле города Острогожск Воронежской области России.

Удар по российскому складу БК был очень болезненным для врага, ведь количество снарядов там было огромным. Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что именно там могли держать россияне.

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Какие снаряды могли поразить в Волгоградской области

В ночь на 24 августа ГУР МО нанесли успешное поражение по складу боеприпасов, расположенном вблизи населенного пункта Острогожск, что в Волгоградской области. Там продолжается серьезная детонация и пожар, ведь всего на складе было более пяти тысяч тонн боеприпасов.

Известно, однако, что на складе были не только БК.

Средний вес 152-го калибра – до 50 килограммов. Два снаряда – соответственно 100 килограммов. Мы же говорим о 5 тысячах тонн. Если там были снаряды 152-го калибра, то говорится о десятках тысяч выстрелов или даже больше. Это очень серьезный потенциал,

– отметил Александр Коваленко.

С учетом той интенсивности ведения огня, которая сейчас есть у россиян, на складе могло быть количество снарядов, что обеспечило бы примерно неделю огневого поражения.

"Кроме того, там могли быть и баллистические ракеты. Те же KN-23 – это уже другой вес и размер. Так же там могли быть реактивные снаряды 122-го калибра к "Градам". Все зависит от номенклатуры. Но то, что там было огромное количество боекомплекта, это точно", – объяснил военный обозреватель.

Справка. Твердотопливная ракета KN-23 – это баллистическая ракета Северной Кореи, которую называют прямым аналогом российской ракеты "Искандер-М".

Добавим, что в Главном управлении разведки сообщили, что склад БК принадлежал группировке войск "Запад". На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух".